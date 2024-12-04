"Мила та акуратна": відома українська спортсменка готується стати мамою (фото)

Титулована спортсменка розповіла, як проходить її вагітність

Українська каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо Анжеліка Терлюга поділилася фотосесією на 36-му тижні вагітності. Напередодні спортсменка поділилася з шанувальниками осінніми знімками.

Відповідний пост Анжеліка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Терлюга зізналася, що її вагітність пролітає дуже швидко.

"36 тижнів. Мені треба зізнатися, що я тільки вчора нарешті обрала коляску і ліжечко. Це заслуговує на окремі пости однозначно.

Залишилося ще так багато всього купити й так мало часу. Я чесно в шоці, як моя вагітність швидко пролітає", — написала Терлюга, прикріпивши кілька знімків.

Анжеліка Терлюга

"Мила і акуратна", "Тобі йде вагітність", "Дуже красива", — у мережі із захопленням зустріли нові фото Анжеліки.

Нагадаємо, Анжеліка вийшла заміж за тренера з карате Володимира Зарецького. Церемонія відбулася 2021 року.

Анжеліка Терлюга та Володимир Зарецький

На чемпіонаті світу з карате-2023 стався скандал за участю Терлюги. У півфіналі Анжеліка перемогла представницю Болгарії Івет Горанову (14-11), проте болгари протестували через проблеми з таймером, а організатори вирішили "відновити" дуель з рахунку 5:4 на користь Івет. Горанова, уникаючи бою, виграла поєдинок із рахунком 6:4. Після цього Анжеліка жорстко звернулася до організаторів. Додамо, що на Європейських іграх-2023 українка перемогла Горанову у битві за "золото".