Норвежская звезда биатлона необычным образом поддержал Украину (видео)

Спортсмен наклеил флаг Украины на свою винтовку

В Контиолахти (Финляндия) стартовал новый сезон в биатлоне. Победу в первой индивидуальной гонке одержал норвежский биатлонист Эндре Стремсхайм.

Примечательно, что норвежец наклеил флаг Украины на свою винтовку. По словам Эндре, сделал он это в поддержку украинцев, которые страдают от полномасштабного вторжения РФ, передает "Суспільне Спорт".

"Это ужасно, что вторжение длится так долго. Думаю, что очень важно делать все, чтобы поддержать Украину. Именно поэтому у меня есть украинский флаг на прицеле", — заявил Стремсхайм.

Отметим, Стремсхайм – победитель первой личной гонки сезона Кубка мира по биатлону — короткой "индивидуалки". К слову, украинцы блестяще выступили в этой день, а Виталий Мандзин оказался в шаге от медали, показав свой лучший результат в карьере.

Напомним, сборные России и Беларуси отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. К слову, в российском биатлоне сейчас наблюдается кризис на рынке патронов. Из-за этого истерит знаменитый в прошлом биатлонист Александр Тихонов.