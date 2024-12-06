Украинская спортсменка подожгла Instagram пикантным фото

Легкоатлетка опубликовала горячий снимок

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, специализирующаяся на тройном прыжке, продолжает радовать подписчиков яркими образами. Недавно спортсменка повторила пикантный кадр из "Основного инстинкта".

На этот раз Марина опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков со своего съемочного дня. Одно фото, на котором спортсменка позирует в откровенном образе, "подожгло" соцсети. Добавим, что в фотосессии принял участие и муж легкоатлетки, пловец Михаил Романчук.

Марина Бех-Романчук показала свой съемочный день

"Огонь", "Это поджог", "Розовый тебе к лицу", "Очень красивая, не могу налюбоваться", "Очень сексуальная", "Красавица", "Этот мейк божественен! Очень тебе идет", — пишут в сети.

Напомним, в 2024 году травмы преследовали Бех-Романчук вплоть до Олимпиады, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего в Париже произошел скандал. Спортсменка в межсезонье активно ведет популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следят больше 500 тысяч человек.