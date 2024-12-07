Российский спорт единолично возглавит ставленник Путина, известный по походам в баню с Жириновским

Российские власти проведут формальные выборы

Новоиспеченный министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который поддерживает главу Кремля Владимира Путина, готовится единолично стать главой российского спорта. Накануне он стал единственным кандидатом на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщила пресс-служба ОКР. Примечательно, что Дегтярев получит данную должность после результатов "тайного голосования".

"В соответствии со статьей 12.7 Устава ОКР Исполком ОКР включил Михаила Владимировича Дегтярева в список для избрания на должность Президента Олимпийского комитета России. Ранее соответствующие обращения поступили от 33-х членов ОКР. Других кандидатур выдвинуто не было.

Члены Исполкома также ознакомились с проектом Положения о порядке проведения выборов на руководящие должности ОКР, членов Исполкома ОКР и членов контрольно-ревизионной комиссии ОКР в рамках Олимпийского собрания, которое пройдет 13 декабря в Москве", – говорится в сообщении.

В сети высмеяли кандидатуру Дегтярева. Пользователи вспоминают его прошлое. К примеру, Михаил прославился благодаря своим походом в баню с Владимиром Жириновским.

Михаил Дегтярев и Владимир Жириновский в 2013 году

Отметим, Дегтярев постоянно делает бредовые заявления. К примеру, именно он предложил сделать разрушенный войной Донбасс центром туризма. Кроме того, он публично признался, что ударил маленького сына, который не хотел заниматься карате.