"Только не в ТЦК": Милевский отреагировал на предложение фаната

Знаменитый в прошлом футболист в беседе с фанатами пошутил про ТЦК

Скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отправился в Винницу со своей новой девушкой. Во время общения с подписчиками "Миля" пошутил про ТЦК.

Соответствующий пост Милевский разместил на своем telegram-канале. Артему в областном центре предложили провести его обратно в столицу Украины, передает ua.tribuna.

На это Милевский ответил: "Ребята, только не в ТЦК проведите".

Напомним, в сентябре в доме, где проживает Милевский и его друг Сергей Третьяк, прошли обыски. По словам Третьяка, обыски были связаны с договорными матчами, в организации которых его подозревают. В январе 2024 года полиция уже приходила с обысками к Артему и Сергею. "Миля" рассказывал, что сотрудники правоохранительных органов выбили ему стеклянную дверь.

Добавим, футболистам "Миная" якобы предлагали сдать матч против "Динамо" (1:3) за вознаграждение. Игра состоялась в середине апреля, а один из голов игроки закарпатцев забили себе сами. Журналист Игорь Бурбас сообщил, что предложение игрокам якобы сделал Третьяк.