К легенде "Динамо" и сборной Украины пришли с обысками силовики (видео)

Известный в прошлом футболист вновь оказался в эпицентре скандала

Во вторник, 24 сентября, в доме, где проживает бывший украинский футболист Артем Милевский и его друг Сергей Третьяк, прошли обыски. Недавно "Миля" впервые засветил в сети свою новую девушку.

Об этом сообщает sport-express.ua. По информации источника, обыски были связаны с делом о договорных матчах, фигурантом в которых выступает Третьяк. Видео с обыска на своем telegram-канале разместил редактор сайта Sport-express.ua Андрей Пискун.

"Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного", – сказал Милевский.

"Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК Минай? Я такую ​​команду даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом", – сказал Третьяк.

Отметим, в январе 2024 года полиция уже приходила с обысками к Милевскому. "Миля" рассказывал, что сотрудники правоохранительных органов выбили ему стеклянную дверь.

Напомним, футболистам "Миная" якобы предлагали сдать матч против "Динамо" (1:3) за вознаграждение. Игра состоялась в середине апреля, а один из голов игроки закарпатцев забили себе сами. Журналист Игорь Бурбас сообщил, что предложение игрокам якобы сделал Третьяк.