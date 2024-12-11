"Вызвать ТЦК физически невозможно": в ЛНЗ отреагировали на скандал с тренером

В украинском футболе набирает обороты скандал с угрозами тренеру

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал слова тренера черкасской команды Андрея Бурдиана. Накануне специалист по физподготовке обвинил клуб в шантаже мобилизацией.

Соответствующий комментарий Колесника приводит Тribuna.com. Он назвал слова тренера "выдумкой".

"Андрей Бурдиян – действующий тренер ЛНЗ. Его контракт не расторгнут. На следующей неделе у нас запланированы совещания по итогам первой части сезона. Тренер имеет задачу и готовит доклады.

Относительно всего остального – это выдумка тренера, на которую мне нечего ответить. Это обычная ложь. Вызвать ТЦК физически невозможно, как вы себе это представляете?

Что касается бронирования, то оно действительно будет аннулировано в случае расторжения контракта, потому что тренер больше не будет работником клуба. Мы не имеем права бронировать человека, если он не является нашим работником.

Клуб очень расстроен таким манипулированием со стороны тренера, получавшего полную поддержку и уважение с момента подписания контракта", — сказал Колесник.

Отметим, по информации "ТаТоТаке", главный тренер Андрес Карраско больше не работает с футболистами ЛНЗ. К следующей игре команду будет готовить тренер U-19.

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