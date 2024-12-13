Обман года: звездный футболист угодил в скандал из-за возраста

Камерунский футболист выступает за молодежную команду Германии

Приемный отец футболиста "Боруссии" Д Юссуфа Мукоко Джозеф признался, что возраст молодого нападающего подделан. Ранее Юссуфа установил рекорд, сыграв в матче Бундеслиги в возрасте 16 лет и 1 дня.

Об этом говорится в письменных показаниях Джозефа, опубликованных в документальном фильме "Обман и мошенничество – бизнес на миллион с футбольными талантами", передает Bild. Кроме того, Джозеф признался, что не является биологическим отцом Юссуфа.

"Осознавая уголовную ответственность за дачу ложных показаний, я заявляю (…) под присягой: Юссуфа Мукоко не является мои биологическим сыном и моей жены Мари Мукоко. И он не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун.

Я купил ему фальшивое свидетельство о рождении в Яунде. С этим документом я пошел в посольство, получил паспорт, а затем отвез его в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его на четыре года моложе. Теперь его дата рождения – 20 ноября 2004 года", – говорится в показаниях Джозефа.

Таким образом, по словам Джозефа, 20-летнему Юссуфу на самом деле сейчас 24 года. Игрок на данный момент выступает в аренде за "Ниццу". На его счету 2 гола и 2 ассиста в 13 матчах сезона 2024/25.

Напомним, в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка европейского отбора на чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде. Во время церемонии произошел скандал из-за карты Украины.