Розовая пантера: девушка футболиста "Динамо" засветила пышные формы (фото)

Девушка ведет популярный блог в Instagram

Лиза Кандыба, девушка вингера "Динамо" Назара Волошина, похвасталась фигурой в новом спортивном наряде. Накануне Лиза призналась, сколько ей надо денег для комфортной жизни в Киеве.

Соответствующие снимки Кандыба опубликовала на своей странице в Instagram. Для фотосессии Лиза примерила розовый спортивный образ от украинского бренда by_kolosovska, который специализируется на бесшовной одежде.

Лиза Кандыба

В текущем сезоне Волошин сыграл 24 матча за киевлян во всех турнирах, записав на свой счет один гол и 7 ассистов.

Напомним, по итогам шести туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков и досрочно покинуло еврокубки. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м уступили "Реал Сосьедаду" (0:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.