Обман року: зірковий футболіст потрапив у скандал через вік

Камерунський футболіст виступає за молодіжну команду Німеччини

Прийомний батько футболіста "Боруссії" Д Юссуфа Мукоко Джозеф зізнався, що вік молодого нападника підроблено. Раніше Юссуфа встановив рекорд, зігравши у матчі Бундесліги у віці 16 років та 1 дня.

Про це йдеться в письмових свідченнях Джозефа, опублікованих у документальному фільмі "Обман та шахрайство – бізнес на мільйон із футбольними талантами", передає Bild. Крім того, Джозеф зізнався, що не є біологічним батьком Юссуфа.

"Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за давання хибних свідчень, я заявляю (…) під присягою: Юссуфа Мукоко не є моїм біологічним сином і моєї дружини Марі Мукоко. І він не народився 20 листопада 2004 року в Яунді, Камерун.

Я купив йому фальшиве свідоцтво про народження в Яунді. З цим документом я пішов до посольства, отримав паспорт, а потім відвіз його до Німеччини як свого сина. Насправді він народився 19 липня 2000 року. Ми зробили його на чотири роки молодшим. Тепер його дата народження – 20 листопада 2004 року”, – йдеться у свідченнях Джозефа.

Таким чином, за словами Джозефа, 20-річному Юссуфу насправді зараз 24 роки. Гравець наразі виступає в оренді за "Ніццу". На його рахунку 2 голи та 2 асисти у 13 матчах сезону 2024/25.

Нагадаємо, у Цюриху (Швейцарія) відбулося жеребкування європейського відбору на чемпіонат світу з футболу у США, Мексиці та Канаді. Під час церемонії стався скандал через карту України.