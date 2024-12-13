Решил пойти в стендап? Футболиста сборной Украины подняли на смех

Игрок считает, что украинцы без проблем могут выйти на ЧМ-2026

Вратарь "Полесья" и сборной Украины Денис Бойко оценил группу национальной команды в рамках квалификации на чемпионат мира-2026. Накануне в Цюрихе стало известно, что украинцы сыграют с победителем матча Франция — Хорватия в Лиге наций, Исландией и Азербайджаном.

Соответствующий комментарий Бойко приводит Tribuna.com. Денис считает, что сборная Украины спокойно может выйти из группы на Мундиаль с первого места.

"Я считаю, что действительно очень хороший жребий и даже из первой корзины пара Франция – Хорватия…

При всем уважении к французам и хорватам, я думаю, что с тем подбором игроков, который есть у нашей сборной, мы можем спокойно занимать первое место в этой группе. Объективно", – сказал Бойко.

В сети лишь посмеялись со слов Бойко. Пользователи считают, что Денис просто неудачно пошутил.

Для прямого выхода на ЧМ-2026 украинцам необходимо занять первое место в квартете. Кроме того, второе место дает право сыграть в стыковом раунде за последние 4 путевки на Мундиаль. Добавим, что Бойко в последний раз выходил на поле в футболке сборной Украины в 2021 году.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.