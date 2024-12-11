Без Украины: чемпионат мира по футболу впервые пройдет в шести странах

Впервые Мундиаль пройдет в шести странах и на трех континентах

В среду, 11 декабря, Международная федерация футбола (ФИФА) официально огласила имена хозяев ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу. К слову, Украина претендовала на несколько матчей Мундиаля в 2030 году, но в итоге наша страна не вошла в официальную заявку.

Об этом сообщает theguardian. На внеочередном конгрессе ФИФА в Цюрихе (Швейцария) приняли решение провести юбилейный ЧМ-2030 в шести странах на трех континентах.

Испания, Португалия и Марокко примут чемпионат мира в 2030 году. Кроме того, Аргентина, Уругвай и Парагвай также станут "хозяевами столетнего юбилея", проведя по одному матчу открытия.

ЧМ-2034 состоится в Саудовской Аравии. К слову, эта страна была единственным кандидатом на проведение турнира. Вероятно, Мундиаль из-за аномальной жары пройдет зимой.

Отметим, Украина хотела провести несколько матчей ЧМ-2030 и подала соответствующую заявку с Испанией и Португалией уже во время полномасштабной войны. В итоге нашу страну в заявке заменил Марокко.

Напомним, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В России считают, что их вернут в международный футбол спустя 2 года после окончания войны в Украине.