Футболиста сборной Украины "бусифицировали" на границе с Румынией

Вероятно, игрок потерял "бронь" из-за конфликта в клубе

У футболиста "Колоса" и сборной Украины Игоря Харатина, похоже, возникли проблемы с работниками ТЦК. В стране в связи с полномасштабным вторжением РФ активно проводят мобилизационные мероприятия.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. По информации источника, игрока "бусифицировали", а инцидент произошел у города Тячев, вблизи границы с Румынией.

Тячев на карте Украины

"Экс-футболиста сборной Украины бусифицировали. По моей информации, Игорь Харатин был задержан представителями ТЦК на блок-посту у города Тячев Закарпатской области. Говорят футболист находился в автомобиле вместе со своей семьей.

В ситуацию сейчас вмешался ФК "Колос", который летом решением главного тренера перевел хавбека во вторую команду и тем самым, вероятно, лишил его бронирования. Следим за ситуацией", — заявил Бурбас.

29-летний Харатин, который играет на позиции опорного полузащитника, провел 4 матча за сборную Украины. В последний раз он вызывался в национальную команду в октябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят покончить с так называемой "бусификацией" — отловом уклонистов на улицах. В Генштабе ищут пути информационной поддержки мобилизации, чтобы явление "упаковки" мужчин в бусы ушло в прошлое.