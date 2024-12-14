В Украине футболист потерял сознание во время матча, помощь игроку вызвала недоумение у врача (видео)

Игрок сам сумел покинуть поле

Cпортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал страшный эпизод в матче 17-го тура УПЛ "Александрия" — ЛНЗ. Во время игры защитник черкасского клуба Александр Каплиенко присел на газон, после чего у него случился приступ.

Соответствующий комментарий Бабелюк разместил на своем telegram-канале. По словам врача, хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец действовал не правильно, оказывая первую помощь коллеге.

"Первым на помощь прибежал Кирилл Ковалец, который (внимание) пытался ловить язык Каплиенко во время судорог. Как итог, у Каплиенко разбита губа, у Ковальца искусаны пальцы, а игрок и так пришел в себя, как и должно было быть.

Я не устану повторять, что при потерях сознания или эпилептических приступах категорически нельзя лезть в рот пострадавшего. Его достаточно повернуть на сторону и ждать конца судорог.

Тем не менее респект Ковальцу за реакцию и желание быть полезным, но, к сожалению, нехватка образования и опыта тренингов сказывается. В 2024 году в нашем футболе мы продолжаем калечить людей без сознания и самих себя, представляя, что помогаем.

Было бы круто, если бы клубы чаще проводили обязательные тренинги по первой помощи для своего стаффа и игроков", — написал Бабелюк.

Момент с падением Каплиенко

В ЛНЗ прокомментировали состояние Каплиенко. Пресс-служба клуба в Instagram сообщила, что футболист отправился на обследование.

Видеообзор матча "Александрия" - ЛНЗ

Ранее в ЛНЗ прогремел скандал. Тренер по физподготовке обвинил руководство клуба в шантаже мобилизацией. В черкасской команде назвали слова тренера ложью.