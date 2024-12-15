"Маленький и щупленький": "Динамо" забраковало будущую звезду сборной Украины

Футболист в итоге оказался в академии "Шахтера"

Первый тренер футболиста лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко Сергей Борецкий рассказал, что "Зина" в детстве не прошел просмотр в киевском "Динамо". К слову, недавно Зинченко признался, что мог потерять ногу.

Соответствующий комментарий Борецкого приводит ukrfootball.ua. По словам Сергея в "Динамо" посчитали Зинченко "маленьким и щупленьким".

– В столице талант Зинченко не разглядели?

– Забраковали. Сказали, что он "щупленький", маленький… У "Динамо" что тогда, когда сейчас набирают таких ребят, которые должны сразу давать результат. Не все могут весить в 5 классе по 60-70 килограммов, – сказал Борецкий.

В итоге Александр сначала оказался в одесском "Монолите", а затем и в академии донецкого "Шахтера". На счету 28-летнего Зинченко 70 матчей и 10 голов в составе сборной Украины.

Напомним, после провального для Украины Евро-2024 в сети появилась информация о конфликте Зинченко с главным тренером команды Сергеем Ребровым. К слову, в сезоне 2024/25 Александр стал мемом в АПЛ.