Как с обложки журнала: беременная жена футболиста сборной Укрианы восхитила красотой (фото)

Девушка ждет второго ребенка

Ольга Пихаленок, супруга футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Пихаленка опубликовала в соцсетях нежную фотосессию. Пара ждет второго ребенка.

Соответствующий пост супруга центрального полузащитника опубликовала на своей странице в Instagram. Ольга позировала в черном топе, штанах, накинув на себя пиджак.

"Беременность", — коротко прокомментировала фотосессию Ольга.

"Красавица, беременность тебе к лицу", "Очень красивая", "Как с обложки журнала", "Очаровательная", — прокомментировали снимки в сети.

Ольга Пихаленок

Ольга и Александр женились в 2019 году. Пара воспитывает сына, который появился на свет в 2021 году.

Семья Пихаленков

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Пихаленок не играл за национальную команду в ноябре, на счету хавбека 10 матчей за сборную Украины.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1), а в шестом победили албанцев (2:1).