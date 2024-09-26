Дочь Суркиса ждет ребенка от футболиста "Динамо": что сказал отец и как выглядит пара
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Зять Суркиса дебютировал в Лиге Европы
"Динамо" неудачно стартовало в обновленной Лиге Европы УЕФА. Киевский клуб потерпел сокрушительное поражение от "Лацио" (0:3) в первом туре еврокубка.
В этом поединке в Лиге Европы дебютировал центральный защитник Кристиан Биловар, зять президента "Динамо" Игоря Суркиса. Об этом сообщает "Телеграф".
Отметим, Биловар больше года женат на Яне Суркис, младшей дочери Суркиса. Пара ждет первенца, о чем стало известно недавно. Накануне Кристиан рассказал, что ему сказал Суркис в личной беседе по этому поводу.
"Как с этой новостью поздравил Игорь Суркис? Ничего особенного, сказал: "Поздравляю, сынок". На этом все", — заявил футболист.
Как выглядят Яна Суркис и Кристиан Биловар:
В прямую трансляцию поединка "Динамо" — "Лацио" попал интересный момент. Ветеран Бело-синих и сборной Украины Андрей Ярмоленко пытался что-то донести молодому Биловару.
Биловар появился на поле на 19-й минуте первого тайма из-за травмы основного центрбека команды Брайана Себальоса. До перерыва киевляне пропустили еще два мяча через центральную зону. Перед вторым таймом в эфир попал момент, где Ярмоленко довольно эмоционально что-то рассказывает Кристиану.
Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со второго квалифай-раунда Лиги чемпионов. Киевляне успешно преодолели два этапа отбора, но не сумели попасть в основной этап ЛЧ.