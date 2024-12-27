Звезды сборной Испании отметили Рождество с женами-близнецами (фото)

Партнеры по сборной Испании женились на сестрах-близнецах

Футболисты сборной Испании Дани Карвахаль и Хоселу, которые также пересеклись в "Реале" в сезоне 2023/24, отпраздновали Рождество вместе. Дело в том, что игроки женаты на сестрах-близнецах

Соответствующее фото разместила в Instagram супруга Хоселу Мелани Каньисарес. На снимке пара стоит рядом с Карвахалем и Дафной Каньисарес, сестрой Мелани.

"С наилучшими пожеланиями в этот особенный вечер с семьей", — написала Мелани, прикрепив несколько снимков.

Дани Карвахаль и Хоселу отпраздновали Рождество с женами-близнецами

Дафна Каньисарес занимается организацией праздничных мероприятий. Девушка даже организовала свою свадьбу с Дани в 2022 году. Пара воспитывает двух детей. К слову на ее страницу в Instagram подписано свыше 200 тысяч человек.

Дафна Каньисарес и Дани Харвахаль

Мелани вышла замуж за нападающего "Аль-Гарафа" (Катар) Хоселу в 2016 году. Она ведет блог в Instagram, где за ее жизнью следит больше 70 тысяч человек. Пара также воспитывает 2 детей.

Мелани Каньисарес и Хоселу

Напомним, Карвахаль получил тяжелую травму во время матча 9-го тура чемпионата Испании сезона 2024/25. До этого Дани и Хоселу выиграли Евро-2024 со сборной Испании. Первый сыграл в финале, а второй — нет.