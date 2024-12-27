Юрист рассказал, когда Россию вернут в международный футбол

По мнению специалиста, процесс займет около 10 лет

В России все чаще звучат прогнозы о том, что их сборную по футболу вот-вот вернут на международную арену. Это связывают с потеплением в других видах спорта.

Спортивный юрист, один из основателей компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец считает, что сборной РФ не светит сыграть на Евро-2028, а возвращение России в футбольную семью можно ожидать в 2032 году.

— В международном сообществе уже как-то привыкли без России жить. Небо не упало на землю после санкций и отстранений россиян. В мире посмотрели, что все нормально – ничего не произошло.

– Вы прогнозировали, что отстранение займет 10 лет минимум. Прогноз остается тем же?

Хотелось бы, конечно, ошибиться. Но пока я вообще никаких потеплений не вижу. Скоро будет три года с момент отстранения, дальше у нас ЧМ-2026, на который нас уже не допустили, и Евро-2028, на который, скорее всего, не допустят. Вот уже шесть лет… – сказал Прокопец.

Напомним, из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением.