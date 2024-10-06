Лидер "Реала" получил травму, ударив соперника между ног: клуб подтвердил худший диагноз (видео)

Игрок, возможно, пропустит весь сезон

Знаменитый защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил тяжелую травму во время матча 9-го тура чемпионата Испании сезона 2024/25. Накануне игроки Сливочных получили подарки от BMW.

По информации официального сайта Королевского клуба, у Даниэля диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена правой ноги. В игре Карвахаль, выбивая мяч, врезал игроку гостей между ног и получил тяжелую травму.

После проведенного тестирования у защитника сборной Испании также подтвердили разрыв внешней боковой связки колена, а также сухожилия подколенной мышцы. В ближайшие дни футболиста прооперируют.

Травма Карвахаля - на видео с 04:59

По информации спортивного врача Дмитрия Бабелюка, с Карвахалем произошел худший сценарий из всех возможных. По мнению Дмитрия, игрок пропустит текущий сезон.

"Карвахаль точно пропустит около года, а этот сезон для него гарантированно окончен", — написал врач.

Добавим, что "Реал" победил "Вильярреал" со счетом 2:0. В старте Сливочных нашлось место украинцу Андрею Лунину. Голкипер поддержал Карвахаля.

"Мы все с тобой. Ты скоро вернешься и станешь гораздо сильной машиной", — написал Андрей в сторис Instagram.

Напомним, звездный английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем в августе 2024 года получил травму мышцы, которая отсутствует у 15% населения планеты. К слову, на Евро-2024 хавбек отметился грубым жестом в матче против Словакии.