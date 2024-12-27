Зірки збірної Іспанії відзначили Різдво із дружинами-близнюками (фото)

Партнери по збірній Іспанії одружилися з сестрами-близнюками

Футболісти збірної Іспанії Дані Карвахаль та Хоселу, які також перетнулися у "Реалі" у сезоні 2023/24, відсвяткували Різдво разом. Річ у тому, що гравці одружені з сестрами-близнюками

Відповідне фото розмістила в Instagram дружина Хоселу Мелані Каньїсарес. На знімку пара стоїть поряд з Карвахалем та Дафною Каньїсарес, сестрою Мелані.

"З найкращими побажаннями в цей особливий вечір із сім’єю", — написала Мелані, прикріпивши кілька знімків.

Дані Карвахаль та Хоселу відсвяткували Різдво з дружинами-близнюками

Дафна Каньїсарес займається організацією святкових заходів. Дівчина навіть організувала своє весілля з Дані у 2022 році. Пара виховує двох дітей. До речі, на її сторінку в Instagram підписано понад 200 тисяч осіб.

Дафна Каньїсарес та Дані Харвахаль

Мелані вийшла заміж за нападника "Аль-Гарафа" (Катар) Хоселу у 2016 році. Вона веде блог в Instagram, де за її життям стежить понад 70 тисяч людей. Пара також виховує 2 дітей.

Мелані Каньїсарес та Хоселу

Нагадаємо, Карвахаль отримав тяжку травму під час матчу 9-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2024/25. До цього Дані та Хоселу виграли Євро-2024 зі збірною Іспанії. Перший зіграв у фіналі, а другий – ні.