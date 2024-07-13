Блогеры и супермодели: горячие жены и подруги футболистов сборной Испании (фото)

Испания сыграет с Англией в финале чемпионата Европы-2024

Сборная Испании подходит к важнейшей игре сезона. Уже в воскресенье, 14 июля, испанцы в финале чемпионата Европы-2024 по футболу сыграют против Англии.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию фото спутниц самых главных звезд Фурии Роха на Евро-2024. Некоторые поддерживают своих любимых прямо в Германии.

Роза Перейра

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис отыгрывает ключевую роль в игре Фурии Роха. Футболист встречается с психологом из Севильи Розой Перейрой. Хавбек и его возлюбленная активно делятся общими фото в соцсетях, в отличие от других звездных футболистов.

Роза Перейра

Роза Перейра и Фабиан Руис

Лаура Абла

Атакующий полузащитник РБ Лейпциг Дани Ольмо чувствует себя в Германии как рыба в воде. Здесь его поддерживает девушка Лаура Абла, с которой он встречается около года. Лаура работает моделью, а также ведет личный блог в Instagram и Tik-Tok

Лаура Абла

Лаура Абла

Клаудия Родригес

Фланговый защитник "Челси" Марк Кукурелья отлично справляется с соперниками на Евро-2024. Вдохновляет игрока его девушка Клаудия Родригес, которая работает специалистом по коммуникациям. Она приехала в Германию, чтобы поддержать своего бойфренда. К слову, пара воспитывает троих детей.

Клаудия Родригес

Клаудия Родригес с семьей

Аличе Кампелло

Капитан сборной Испании Альваро Мората не блещет игрой на Евро-2024, из-за чего подвергается критике со стороны фанатов. Однако футболист "Атлетико" имеет надежный тыл в лице супруги Аличе Кампелло. Жена футболиста является популярной Instagram-моделью, на которую подписано свыше 3 млн людей. Она также приехала в Германию, чтобы поддержать мужа. Пара воспитывает четырех детей.

Аличе Кампелло

Аличе Кампелло с семьей

Дафна Каньисарес

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль женат на модели и организаторе праздничных мероприятий Дафне Каньисарес. Девушка даже организовала свою свадьбу с футболистом в 2022 году. Пара воспитывает двух детей. Примечательно, что друг и коллега Карвахаля по сборной Испании Хоселу в 2016 году женился на сестре-близняшке Дафны Мелани.

Дафна Каньисарес

Дафна Каньисарес с семьей

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания обыграла Францию (2:1).