"После Олимпиады устраивают смотрины": как работает "бордель" с российскими гимнастками (видео)

Украинская спортсменка пролила свет на ситуацию

Бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова рассказала, как в России используют гимнасток, после того, как у них заканчивается "срок годности". За "борделем" якобы следит главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер, которая свела Алину Кабаеву с главой Кремля Владимиром Путиным.

Соответствующий комментарий Ризатдиновой приводит YouTube-канал "Пряма Червона". По ее словам, после Олимпиады российских гимнасток отправляют на вечеринки, на которых им выбирают мужей из представителей власти.

– Ты знаешь, там вообще ужасно, потому что когда есть полная власть у тренера в руках, когда ты не можешь не то, что рот открыть. Ты не можешь ничего сказать, когда у тебя тренер Винер, и так далее.

Я многое слышала, но свечку не держала. Говорили, что после Олимпиады этих девушек даже перед мужчинами – мол, выбирай любую. То есть многое я слышала. И на яхтах были…

– Смотрины?

– Да. Ну, то есть вечеринки. Вот такое я слышала. И там, в принципе, если не каждая, то через одну вышла замуж за депутата или работника власти.

Ранее Винер заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) хочет уничтожить все, что связано с РФ. Накануне она объяснила, за что уважает президента РФ Владимира Путина.