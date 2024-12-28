Українська спортсменка пролила світло на ситуацію

Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова розповіла, як у Росії використовують гімнасток, після того, як у них закінчується "термін придатності". За "борделем" нібито стежить головна тренерка збірної РФ з художньої гімнастики Ірина Вінер, яка звела Аліну Кабаєву із главою Кремля Володимиром Путіним.

Відповідний коментар Різатдіновій наводить YouTube-канал "Пряма Червона". За її словами, після Олімпіади російських гімнасток відправляють на вечірки, на яких їм обирають чоловіків із представників влади.

– Ти знаєш, там взагалі жахливо, бо коли є повна влада у тренера в руках, коли ти не можеш не те, що рота відкрити. Ти не можеш нічого сказати, коли у тебе тренер Вінер, і так далі.

Я багато чула, але свічку не тримала. Говорили, що після Олімпіади цих дівчат навіть перед чоловіками – мовляв, вибирай будь-яку. Тобто багато я чула. І на яхтах були…

– Оглядини?

– Так. Вечірки. Отаке я чула. І там, у принципі, якщо не кожна, то через одну вийшла заміж за депутата чи працівника влади.

Раніше Вінер заявила, що Міжнародна федерація гімнастики (FIG) хоче знищити все, що пов’язане із РФ. Напередодні вона пояснила, за що поважає президента РФ Володимира Путіна.