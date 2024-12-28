В России назвали лучшего спортсмена года: выбор рассмешил всех

Назначенный Путиным министр назвал главу Кремля лучшим спортсменом года в России

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал президента России Владимира Путина спортсменом года. К слову, недавно чиновник, который известен по походам в баню с Жириновским, возглавил весь российский спорт.

Соответствующее заявление Дегтярева приводит Р-Спорт. Михаил заявляет, что Путин сделал очень много для российского спорта, похоже, позабыв, что именного из-за действий президента РФ практически весь российский спорт находится в международной изоляции.

"Владимир Владимирович Путин – спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен.

Поэтому, конечно, я болею за всех наших спортсменов и радуюсь их победам. И буду делать все, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили путеводной звездой для миллионов мальчишек и девчонок в нашей стране", – сказал Дегтярев.

В сети лишь посмеялись над словами Дегтярева. Пользователи понимают, что министр делает все, чтобы угодить хозяину.

Отметим, Дегтярев славится своими странными заявлениями. К примеру, именно он предложил сделать разрушенный войной Донбасс центром туризма. Кроме того, он публично признался, что ударил маленького сына, который не хотел заниматься карате. Также Михаил придумал Путину новую кличку.