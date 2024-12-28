"Похороны тяжелой атлетики Украины": в сборной прогремел скандал из-за вмешательства "олигарха"

Тренер рассказал о проблемах в этом виде спорта

После большого скандала в украинской спортивной гимнастике прогремел еще один — на этот раз в отечественной тяжелой атлетике. Министерство молодежи и спорта поручило назначить главным тренером женской сборной Украины по тяжелой атлетике любителя "русского мира" Олега Полякова, несмотря на рекомендации Конкурсной комиссии министерства.

Об этом в Facebook сообщил заслуженный тренер Украины по тяжелой атлетике Анатолий Орлов. По его словам, кандидатуру Полякова продвигает президент Федерации тяжелой атлетики Украины, основатель "Эпицентра" Александр Герега.

По словам Орлова, Поляков работал в оккупированном Крыму и является любителем "русского мира". Анатолий отметил, что теперь национальная команда будет проводить учебно-тренировочные сборы на базах "олигарха".

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный отреагировал на ситуацию. По его словам, назначение Полякова еще не состоялось, ведь идет "специальная проверка кандидатов".

"Решение пока не заключено и, как любое назначение, оно предусматривает специальную проверку кандидатов, мы ждем выводы от компетентных служб. Все назначения будут происходить только после их заключения, так у нас всегда происходит, это, во-первых. Во-вторых, кандидат был рекомендован федерацией, моя позиция, как уже неоднократно я подчеркивал, опираться на мнение именно профильной организации, которая несет ответственность за спортивный результат.

Если они (кандидаты) работали на оккупанта во временно оккупированном Крыму, то занимать такие должности они, безусловно, не могут", — цитирует Бидного "Чемпіон".

Напомним, в начале декабря появилась информация о том, что украинский гимнаст Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева могут сменить спортивное гражданство. Горбачева подтвердила данное намерение спортсмена и добавила, что беседовала на эту тему с президентом Федерации и главным тренером команды. Ирина пообещала прояснить ситуацию в конце 2024 года. К слову, вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова назвала демарш Ковтуна "предательством".