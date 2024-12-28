"Миша всю жизнь трудился": за Мудрика заступилась мама

Украинский футболист провалил допинг-тест, из-за чего рискует на долгое время остаться без футбола

Инна Мудрик, мать вингера лондонского "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика прокомментировала допинг-скандал вокруг ее сына. Накануне стало известно, что украинский футболист провалил допинг-тест.

Соответствующий комментарий мама Мудрика опубликовала на своей странице в Instagram. Женщина считает, что кто-то старается запачкать репутацию ее сына.

"Все, кто знает Мишу, никогда не поверят в то, что сейчас происходит вокруг него. Спасибо всем за поддержку. Миша всю жизнь трудился, чтобы стать футболистом. Никто и никогда не сможет этого изменить, как бы они не старались и не пачкали репутацию Миши", — написала Инна.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Все голы Михаил забил в Лиге конференций.

Отметим, по информации СМИ, Мудрик провалил допинг-тест на мельдоний. Это вещество, которое было запрещено в 2016 году, популярно в РФ, однако в его эффективность верят далеко не все. Добавим, что Михаилу грозит до 4-х лет дисквалификации.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров Сине-желтые заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией. Мудрик принял участие в 5 матчах ЛН, записав на свой счет 1 гол и 1 ассист.