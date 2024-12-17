"Этот препарат полное фуфло": У Мудрика обнаружили популярный в России допинг

Украинский футболист оказался в эпицентре допинг-скандала

Звезда сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик, по неофициальной информации, сдал положительный допинг тест. Стало известно запрещенное вещество, которое было обнаружено в организме футболиста.

Об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника, вероятно, что запрещенным препаратом, обнаруженным в крови Мудрика, стал мельдоний (милдронат). Журналисты обратились к спортивному медику по поводу этого вещества.

"Этот препарат полное фуфло. Его пачками принимали в старину и от сердца как кардио-протектор, и от алкоголизма, от всего чего угодно, но он не обладает заявленными чудо-свойствами. Одно сплошное плацебо", — приводит слова медика ТаТоТаке.

Мельдоний распространен преимущественно в России и странах Балтии. Исторически чаще всего на нем "попадались" спортсмены из России (первой была теннисистка Шарапова), где с 2014 года мельдоний числится в перечне "жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". WADA запретила милдронат с 2016 года.

Напомним, российский бегун Дмитрий Сойкка рассказал, что лошадиная доза мельдония в его организм попала случайно. Ранее из-за положительной допинг-пробы на милдронат украинский гимнаст Олег Верняев получил дисквалификацию.