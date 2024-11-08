Шедевр Мудрика признали лучшим голом тура в Европе (видео)

Украинец поделил награду с другим футболистом

В Лиге конференций УЕФА сезона 2024/25 прогремели матчи 3-го тура. В одном из поединков лондонский "Челси" поиздевался над армянским "Ноа" (8:0).

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик забил гол-шедевр в этом поединке. Официальный аккаунт Лиги конференций в соцсети Х сообщил, что гол украинца стал лучшим по итогам третьего тура. Миша поделил награду с сербом Петарам Станичем, который забил гол в матче ТСЦ — "Лугано" (4:1).

Отметим, на 39-й минуте первого тайма игроки "Челси" организовали блестящую контратаку, наконечником которой выступил Мудрик. Михаил, получив мяч в близи чужой штрафной, пробил прямо в "девятку" ворот гостей. Кипер прыгнул, но дотянуться до мяча не сумел.

Видео гола Мудрика смотреть с 02:25

Таким образом, Мудрик забил свой второй гол в Лиге конференций 2024/25. Также на его счету 3 голевых передачи. Добавим, что Михаил с трема голевыми передачами перед этим туром занимал первое место в топе ассистентов среди всех игроков в трех еврокубках, при этом в Лиге конференций было сыграно на игру меньше.

Видео гола Станича смотреть с 00:20

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины Мудрик и Николай Шапаренко не поделили игровой номер. Это произошло после первого сентябрьского матча национальной команды в Лиге наций УЕФА.