Мудрик и "Челси" выступили с заявлениями на фоне допинг-скандала

Клуб и украинец подтвердили попадание запрещенного вещества в его организм

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик подтвердил, что в его организме было обнаружено запрещенное вещество. Накануне в СМИ сообщили, что речь идет о мельдонии.

Соответствующий комментарий Мудрик разместил на своей странице в Instargam. Украинский футболист категорически отрицает, что принимал допинг намерено.

"Я могу подтвердить, что мне сообщили, что образец, который я предоставил FA, содержал запрещенное вещество.

Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу", — написал Мудрик.

В то же время "Челси" выступил с заявлением.

"Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что Футбольная ассоциация недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятного результата обычного анализа мочи.

И Клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования ФА, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества. И Михаил, и Клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата.

Клуб не будет давать дальнейших комментариев", — гласит сообщение.

Напомним, Мудрику грозит дисквалификация и отстранение от футбола до 4 лет. Все будет зависеть от результатов пробы B и действий игрока.