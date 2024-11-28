Мудрик забил супергол в еврокубке (видео)
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Украинский футболист блестяще выступает в Лиге конференций
В четверг, 28 ноября, в Лиге конференций УЕФА состоялся матч 4 тура группового этапа "Хайденхайм" — "Челси" (0:2). В параллельной игре киевское "Динамо" проиграло "Виктории" (1:2) в Лиге Европы.
Встреча, проходившая на "Альбштадионе" в Ханденхайме (Германия), завершилась со счетом 0:2 в пользу Синих. Второй гол в поединке записал на свой счет вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, передает "Телеграф".
На 86-й минуте поединка Мудрик с метров 14-и в касание нанес пушечный удар прямо в "девятку" ворот хозяев.
Таким образом, Мудрик забил свой третий гол в Лиге конференций 2024/25. Также на его счету 3 голевых передачи. В прошлом туре ЛК Михаил стал автором лучшего гола. Похоже, эта награда может стать традиционной для украинца.
Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины Мудрик и Николай Шапаренко не поделили игровой номер. Это произошло после первого сентябрьского матча национальной команды в Лиге наций УЕФА. Главный тренер Сергей Ребров отреагировал на конфликт внутри команды.