Мудрик забил супергол в еврокубке (видео)

Украинский футболист блестяще выступает в Лиге конференций

В четверг, 28 ноября, в Лиге конференций УЕФА состоялся матч 4 тура группового этапа "Хайденхайм" — "Челси" (0:2). В параллельной игре киевское "Динамо" проиграло "Виктории" (1:2) в Лиге Европы.

Встреча, проходившая на "Альбштадионе" в Ханденхайме (Германия), завершилась со счетом 0:2 в пользу Синих. Второй гол в поединке записал на свой счет вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, передает "Телеграф".

На 86-й минуте поединка Мудрик с метров 14-и в касание нанес пушечный удар прямо в "девятку" ворот хозяев.

Таким образом, Мудрик забил свой третий гол в Лиге конференций 2024/25. Также на его счету 3 голевых передачи. В прошлом туре ЛК Михаил стал автором лучшего гола. Похоже, эта награда может стать традиционной для украинца.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины Мудрик и Николай Шапаренко не поделили игровой номер. Это произошло после первого сентябрьского матча национальной команды в Лиге наций УЕФА. Главный тренер Сергей Ребров отреагировал на конфликт внутри команды.