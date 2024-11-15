Родился в обычной семье: как выглядят родители звезды футбола Михаила Мудрика (видео)

Родители Мудрика работают в сфере образования

Вингер Михаил Мудрик — звезда отечественного футбола. Украинский футболист за рекордные деньги перешел в лондонский "Челси", правда, закрепиться в основе Синих Миша пока не может.

"Телеграф" рассказывает о корнях знаменитого футболиста. Будущий игрок сборной Украины родился в Берестине (Харьковская область, бывший Красноград, – ред.) в обычной украинской семье.

Мама Михаила Инна — учительница младших классов. Отец футболиста Петр — преподаватель музыки в колледже. Родители с детства поддерживали увлечение сына, а игра в мяч стала настоящим ритуалом для маленького Миши и Петра после работы.

В комментарии для YouTube-канала "Бомбардир" родители признались, что скорость Михаил развил в школе "Металлиста", где молодые игроки также занимались гимнастикой, легкой атлетикой и плаванием. К слову, молодому Мише долго не давался шпагат, а помог ему с растяжкой деревянный лакированный пол дома — Михаил ставал ногами на подушки и ноги разъезжались в разные стороны.

Роман Бебех и Петр и Инна Мудрики

Видео за 14 ноября 2022 года

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину семья Мудрика осталась в Берестине, несмотря на то, что город подвергается обстрелам со стороны РФ. В августе 2023 года родители Михаила впервые посетили его в Англии.

Михаил Мудрик с родителями

Родители Михаила Мудрика

Отметим, Михаил в сезоне 2024/25 забил два гола в Лиге конференций. Последнее взятие ворот стало лучшим по итогам игровой недели.