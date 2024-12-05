"Не надо этих сладких слов": тренер Ковтуна жестко ответила министру

Скандал в спортивной гимнастике набирает обороты

Тренер серебряного призера Олимпиады в Париже Ильи Ковтуна Ирина Горбачева ответила на комментарий министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного. Накануне чиновник заявил, что Ковтун и его команда были обеспечены в полном объеме во время подготовки к турнирам.

Соответсвующий пост Ирина опубликовала на своей странице в Facebook. По ее словам, министра дезинформировали чиновники из Федерации гимнастики Украины.

"Не надо этих сладких слов! Опубликуйте документы за последние почти три года об учебно-тренировочном сборе Ильи Ковтуна и его тренера с расходами хотя бы за минимальное, как и должно быть, за проживание, питание, аренду зала!

А на что я надеялась? Что сейчас Министерство предоставит интервью, что действительно отвернулось от нас и не нашли возможности достойной поддержки, кроме как упрекать зарплатой, премией, стипендией… Или Захарова сознается в своих злодеяниях, беззаконии и произволе? На что надеюсь?" — написала Горбачева.

Полное заявление Горбачевой

Отметим, Горбачева на фоне слухов о переходе Ковтуна в сборную Хорватии подтвердила данное намерение гимнаста и добавила, что беседовала на эту тему с президентом Федерации и главным тренером команды. Ирина пообещала прояснить ситуацию в конце 2024 года. К слову, вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова назвала демарш Ковтуна "предательством".

Напомним, Ковтун на Олимпийских играх в Париже занял четвертое место в личном многоборье, а также стал пятым в командном многоборье. На индивидуальных снарядах Илья остановился в шаге от медали, став четвертым в вольных упражнениях, и выиграл "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях.