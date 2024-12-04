Одна из главных надежд олимпийской сборной Украины может сменить гражданство во время войны

Юная звезда украинской гимнастики может выступать за другую страну

Серебряный призер Олимпиады в Париже, гимнаст Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева могут сменить спортивное гражданство. Накануне вокруг Федерации спортивной гимнастики Украины прогремела целая серия скандалов.

О потенциальном переходе лучшего украинского гимнаста сообщает Tribuna.com. По информации источника, на 21-летнюю звезду Сине-желтых нацелилась сборная Хорватии.

Сообщается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца 2024 года. Добавим, что спортсмен и его тренер после Олимпиады-2024 готовились к соревнованиям в Хорватии и не возвращался в Украину. С чем связан потенциальный уход Ковтуна из сборной пока не известно.

На Олимпийских играх в Париже украинские гимнасты были очень близки к медалям в личном многоборье, где Олег Верняев стал восьмым, а Ковтун занял четвертое место. Кроме того, наша команда достойно выступила в командном многоборье, где Сине-желтые заняли пятое место.

На индивидуальных снарядах Ковтун остановился в шаге от медали, став четвертым в вольных упражнениях. Верняев стал 5-м в упражнениях на коне, а Игорь Радивилов и Назар Чепурный заняли шестое и восьмое места в опорном прыжке соответственно.