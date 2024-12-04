Описала одним словом: появилась реакция Стеллы Захаровой на демарш Ковтуна

Функционер расценивает действия гимнаста и его команды как предательство

Олимпийская чемпионка, вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова отреагировала на новость о возможном переходе украинского гимнаста Ильи Ковтуна в другую сборную. Накануне появилась информация о том, что Ковтун и его личный тренер Ирина Горбачева могут сменить спортивное гражданство.

"Телеграф" связался со Стеллой Георгиевной и она коротко прокомментировала демарш титулованного украинца. При этом легенда отечественного спорта не была многословной.

"Предательство", — так оценила потенциальный переход Ковтуна и его тренера Захарова.

Отметим, Горбачева на фоне слухов о переходе Ковтуна в сборную Хорватии подтвердила данное намерение гимнаста и добавила, что беседовала на эту тему с президентом Федерации и главным тренером команды. Ирина пообещала прояснить ситуацию в конце 2024 года.

Напомним, Ковтун на Олимпийских играх в Париже занял четвертое место в личном многоборье, а также стал пятым в командном многоборье. На индивидуальных снарядах Илья остановился в шаге от медали, став четвертым в вольных упражнениях и выиграл "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях.

Добавим, что накануне в спортивной гимнастике Украины прогремело несколько скандалов. Во-первых, олимпийский чемпион, гимнаст Олег Верняев раскритиковал работу Захаровой. Во-вторых, СМИ обвинили Федерацию в растрате средств во время проведения чемпионата Украины-2024, который организовывала Стелла Георгиевна. На фоне скандалов Захарова ответила на вопросы "Телеграфа": Интервью с олимпийской чемпионкой, президентом Федерации спортивной гимнастики Украины Стеллой Захаровой.