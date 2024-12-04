"Гимнастика больна": тренер Ковтуна подтвердила его возможный отказ от Украины

Тренер гимнаста высказалась на фоне скандала

Тренер серебряного призера Олимпиады в Париже Ильи Ковтуна Ирина Горбачева прокомментировала слухи о том, что она и гимнаст планируют сменить спортивное гражданство. Накануне появилась информация о том, что украинцами заинтересовалась сборная Хорватии.

Соответствующий комментарий Ирина разместила под постом Tribuna.com в Facebook. Горбачева отметила, что окончательная информация по этому поводу будет доступна в конце 2024 года.

"1. Информация – верная, но недостоверная…

2. Если гимнастика спортивная "больна", то ее необходимо либо лечить, либо изолировать…

3. Измена – это все круги ада, которые мы проходили и проходим…

Спасибо, что обратили на нас внимание, когда есть серебро ОИ-2024, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало, кому и что кто будет прощать… Как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и т.д. ресурсами держимся.

P.S. официальная и окончательная информация будет в конце 2024 года со всеми конкретными четкими разъяснениями", – написала Горбачева.

Позднее в комментарии для "Суспільне Спорт" Горбачева подтвердила возможный уход Ковтуна в другую сборную.

"Мысли относительно изменения спортивного гражданства действительно есть. Мысли есть, мы общались об этом с президентом федерации, главным тренером", — сказала тренер.

Напомним, Ковтун на Олимпийских играх в Париже занял четвертое место в личном многоборье, а также стал пятым в командном многоборье. На индивидуальных снарядах Илья остановился в шаге от медали, став четвертым в вольных упражнениях и выиграл "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях.