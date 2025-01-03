Футболист сборной Украины поставил "Динамо" на место

Футболист посчитал условия киевского клуба унизительными

Правый защитник "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч отказался проходить просмотр в киевском "Динамо". Сыч дебютировал за национальную команду в матче против Албании (2:1) в Лиге наций УЕФА.

Киевляне обратились к агенту хавбека с соответствующим предложением, однако футболист отказал. Об этом сообщает telegram-канал insidepasichnik.

"Когда его агент предложил такой вариант, то Алексей подчеркнул, что у него достаточный уровень игры для того, чтобы сразу подписывать контракт, без просмотров. Поэтому, как ранее отмечали наши коллеги, скорее всего, Алексей продолжит карьеру в "Карпатах", — гласит сообщение.

В сезоне 2024/25 Сыч провел 17 игр на клубном уровне, отметившись 4 ассистами. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 1 млн евро.

Напомним, киевский клуб провалил первую часть в еврокубках. По итогам шести туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков и досрочно прекратило борьбу за плей-офф. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре киевляне не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре столичный клуб потерпел поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м уступил "Реал Сосьедаду" (0:3).