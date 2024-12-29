Футболист пошел на войну против Украины, чтобы не сидеть за решеткой в ​​РФ

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев нашел свою смерть в составе оккупационны войск РФ. Недавно он был осужден на 9,5 лет по делу о наркотиках.

О смерти экс-игрока московского "Торпедо", "Локомотива", "Томи", "Химок" и "Краснодара" сообщил агент Антон Смирнов на своем telegram-канале. Тело захватчика до сих пор не вывезли с поля боя.

Отметим, Бугаева арестовали в ноябре 2023 года по делу о сбыте наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 граммами мефедрона.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований до дальнейшего уведомления ФИФА и УЕФА. Осенью 2023 года УЕФА хотел вернуть на международную арену женскую и мужскую юношеские сборные России (U-17), однако под угрозой бойкота европейских стран Союз отменил свое решение.

Ранее сообщалось, что сборная РФ в 2025 году может сыграть с европейской командой. После начала большой вонйы лишь одна сборная из Старого Света сыграла с россиянами в футбол.