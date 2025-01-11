Брала медалі на Євро: померла титулована українська футболістка

Дівчина грала на професійному рівні у футзал, футбол та пляжний футбол

У суботу, 11 січня, стало відомо про смерть футзалістки збірної України Таїсії Бабенко. Титулована спортсменка пішла із життя у віці 31 років.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) у телеграмі. Спортсменка протягом року боролася із раком.

"Це непоправна втрата для всього українського спорту. Співчуття всім рідним та близьким Таїсії. Вічна пам’ять!" — йдеться у повідомленні від УАФ.

За час своєї кар’єри Бабенко була відома за своїми виступами за футзальну "Ніку" та "ЮЗМС", жіночі футбольні команди "Лідер" та "Ворскла". Крім того, Таїсія грала за збірні України з футзалу та пляжного футболу. У сезоні-2023/24 Таїсія провела сім матчів за полтавську команду, в яких відзначилася одним голом.

За футзальну збірну України Таїсія ставала віцечемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовим призером ЄВРО-2022. За ці досягнення вона отримала звання "Майстра спорту міжнародного класу".

Нагадаємо, у 2024 році не стало Михайла Фоменка, колишнього футболіста "Динамо" та екстренера збірної України з футболу. У липні 2023 року він повідомляв, що лікується від онкології.