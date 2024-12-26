"Дед в деле": Суркис впервые понянчил внука (фото)

Босс "Динамо" подержал на руках внука

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис впервые стал дедом. Накануне его дочь Яна родила сына Александра от футболиста Бело-синих Кристиана Биловара.

Именно Яна в сторис в Instagram опубликовала первое публичное фото новоиспеченного дедушки с внуком. На снимке президент "Динамо" держит внука на руках.

"Дед в деле", — подписала фото Яна.

Игорь Суркис с внуком

К слову на другом снимке в сторис Яна и Кристиан целуются на улице. Видимо, счастливая пара на несколько минут оставила нянчить малыша деду.

Яна Суркис и Кристиан Биловар

Напомним, киевский клуб провалил первую часть в еврокубках. По итогам шести туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре киевляне не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре столичный клуб потерпел поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м уступил "Реал Сосьедаду" (0:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Киевляне даже теоретически не смогут выйти в следующий раунд ЛЕ. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.