"Динамо" в новой форме опозорилось в Лиге Европы (видео)

Бело-синие досрочно вылетели из еврокубков

В четверг, 12 декабря, киевское "Динамо" сыграло гостевой матч против "Реала Cосьедад" в рамках 6-го тура Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Киевлянам осталось провести две игры на турнире.

Встреча, проходившая на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне (Испания), завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

"Динамовцы" впервые играли в изумрудной форме, однако новая амуниция не принесла киевлянам удачи. Уже в первом тайме Королевский клуб решил все вопросы, забив в ворота Бело-синих три безответных мяча. За хозяев отличились Микель Оярсабаль (дубль) и Шералдо Бекер.

Во втором тайме хозяева уже не спешили в атаку, а "динамовцы" практически ничего не создали у ворот соперников. В итоге после шести поражений подряд киевляне досрочно прекратили борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.

"Реал Сосьедад" – "Динамо" – 3:0

Голы: Оярсабаль, 19, 33, Беккер , 24

Предупреждения: Одриосола, 75, Магунаселая, 83 – Дубинчак, 30, Брагару, 89

"Реал Сосьедад": Ремиро – Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру (Одриосола, 59), Мендес (Марин, 46), Гонсалес (Турриентес, 78), Оласогасти, Кубо (Магунаселая, 58), Оярсабаль (Оскарссон, 58), Беккер

"Динамо": Бущан – Караваев, Биловар, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко (Кабаев, 63), Михайленко, Рубчинский (Пихаленок, 63) – Волошин (Брагару, 81), Герреро (Ванат, 63)

Полный видеообзор матча "Реал Сосьедад" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Напомним, по итогам шести туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.