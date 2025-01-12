"Динамовец" кинул Суркиса: подробности скандала (видео)

Футболист много лет играл в "Динамо"

Футбольный блогер и инсайдер Игорь Бурбас заявил, что украинский полузащитник Александр Андриевский обманом выпросил у президента "Динамо" Игоря Суркиса, который недавно стал дедушкой, статус свободного агента. Игрок после этого перешел в команду, претендующую на медали в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

Соответствующее заявление Бурбас сделал на своем YouTube-канале. По словам блогера, Андриевский изначально попросился уйти в зарубежный клуб, но в итоге он остался в Украине.

Вариант с заграницей не устроил футболиста. Он попросил Суркиса о бесплатном переходе в черкасский ЛНЗ, который не является конкурентом "Динамо". Президент "Динамо" дал добро, однако на следующий день Андриевский подписал контракт с житомирским "Полесьем" (официального подтверждения еще не было) — одним из прямых конкурентов киевлян в сезоне 2024/25. Бурбас считает, что хавбек кинул Суркиса.

"Андриевский явно получит подъемные за бесплатный переход, а Суркис ничего не получит", — отметил Бурбас.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандальном трансфере. Защитник "Ворсклы" Илья Крупский отказался от перехода в МЛС и "Шахтер", чтобы выступать в Первой лиге Украины за "Металлист-1925". К слову, Горняки сейчас находятся на сборе в Турции.