Флаг Украины на Кубке мира устроил переполох в России

В РФ истерят из-за случившегося

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова обвинила норвежцев в "нечестной игре". Накануне норвежские и французские биатлонисты подняли флаг Украины во время цветочной церемонии после гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Соответствующий комментарий Журовой приводит "Р-Спорт". Светлана считает, что норвежцы поддерживают Украину, преследуя свои цели, одной из которых является отстранение россиян. Так норвежцы якобы борются с конкурентами.

"Им выгодно, чтобы наши спортсмены подольше не возвращались, они же понимают, что им достанется меньше медалей. Поэтому, конечно, "классно" им поддерживать Украину. Истинные спортсмены, конечно, так делать не будут", — заявила Журова.

Напомним, украинец Дмитрий Пидручный дважды попал на цветочную церемонию, заняв места в топ-6 по итогам гонок. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал инициатором акции с флагом Украины. Накануне он после спринта развернул флаг Украины вместе с Пидручным и своим соотечественником Мартином Ульдалем.

Недавно Пидручный объявил розыгрыш биба (майки) обладателя Большого хрустального глобуса, одного из самых титулованных спортсменов мира Йоханнеса Бо. В сети поблагодарили норвежца за предоставление ценного лота, деньги от продажи которого пойдут на помощь Украине.