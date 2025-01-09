"Шахтер" на сборе в Турции: расписание, трансляции и результаты матчей (видео)

Горняки проведут три спарринга на первом этапе сбора

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку ко второй части сезона 2024/25. К слову, Горнякам в январе предстоит сыграть ключевые матчи в Лиге чемпионов.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, трансляции и результаты матчей Горняков на первом турецком сборе в 2025 году. Первым соперником дончан станет загребское "Динамо".

Расписание, трансляции и результаты контрольных матчей "Шахтера" на сборе в Турции (обновляется)

Четверг, 9 января

"Шахтер" — "Динамо" (Загреб) — 16:00

Среда, 15 января

"Шахтер" — Лудогорец

"Шахтер" — ЦСКА (София)

Добавим, что трансляция всех спаррингов "оранжево-черных" на сборе в Турции доступна на YouTube-канале "Шахтера" и в мобильном приложении FC Shakhtar (App Store и Google Play) в разделе Live.

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).