Польская спортсменка не понимает, почему ее хейтят на родине

Польский игрок "Зенита" Габриэла Гживиньска рассказала, что столкнулась с критикой на родине из-за выступлений в России. Она играет в клубе, где помощником главного тренера работает предатель Украины Анатолий Тимощук.

Соответствующий комментарий Габриэлы приводит Sport24.ru. Девушка оправдывается известным кремлевским нарративом о "спорте — вне политики".

— Как в Польше относятся ĸ тому, что ты играешь в России?

— Когда я только перешла в "Зенит", все было нормально. Не встретила ни одного негативного мнения. А потом все как с цепи сорвались: про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в комментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить. Писали: "Не приезжай в Польшу — мы тебя убьем".

— Треш.

— В польской федерации футбола мне почти сразу сказали: "Хочешь играть за сборную — меняй команду". Вся эта ситуация сильно давила на меня. Я даже не смогла выйти на первую тренировку: просто сидела в раздевалке и плакала. Но даже в тот момент я не думала уезжать из России.

28-летняя полузащитница перебралась в Санкт-Петербург из польского "Медика" в начале 2021 года. В составе "Зенита" она стала трехкратной чемпионкой России.

Напомним, в сентябре 2024 года Тимощук оскандалился, сделав пожертвование в благотворительный аукцион, который связан с войсками оккупантов. Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев после этого пригрозил Анатолию.