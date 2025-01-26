Российский врач удалил "спортсменке года" здоровый мениск

Спортсменка после этого поехала восстанавливаться в Израиль

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что чемпионке РФ Лале Крамаренко врачи удалили здоровый мениск вместо травмированного. К слову, Винер является поклонницей президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий комментарий Винер приводит YouTube-канал Надежды Стрелец. Добавим, что в 2024 году Крамаренко стала лауреатом Национальной спортивной премии, вручаемой министерством спорта РФ, в номинации "Гордость России" как спортсменка года.

"Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанные не восстановишь. Это тоже наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома", — сказала Винер.

Выступление Крамаренко на чемпионате России

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