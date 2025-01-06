Бьет детей скакалкой и обручем: в России разгорелся скандал в гимнастике

Дело хотели замять на раннем этапе

В российской художественной гимнастике вспыхнул грандиозный скандал из-за жестокости тренера во Владимире. К слову, в РФ многие именитые спортсмены считают жестокость нормой при работе с будущими чемпионами.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 156 уголовного кодекса РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Об этом "Матч ТВ" рассказал представитель потерпевшей стороны Владислав Луньков.

"Тут есть вопрос и к директору СШОР, к руководству, как допустили до работы этого тренера. Насколько я понимаю, обращения по нему были даже от коллег — сотрудников данного учреждения. Но директором было все проигнорировано. Тренеры обращались, рассказывали, но, насколько мне известно, только пострадали за это", — сказал Луньков.

Ранее Мария Рыжова, мать одной из спортсменок Школы Олимпийского резерва № 5 во Владимире, заметила, что ее дочь пришла домой после занятий с разбитой губой. Ребенок рассказал, что упал, делая новый элемент. На телефоне девочки стоял родительский контроль, поэтому мама смогла прослушать запись с тренировки.

"Я не буду на тебя смотреть, понятно, чмо? Ты чмо *****. ****, сиди дома и тренируйся. Сюда придешь только идеально показывать. Иди ***** отсюда! Иди тренируйся с папой и мамой. Пошла вон! Ты тупая гимнастка. Я тебе не нравлюсь? Найди себе тренера, такого как ты", — ругалась во время тренировки тренер Анастасия Савватиева-Субботина.

В итоге девочка призналась, что на том занятии тренер заломила ей руку, провезла лицом по полу, толкнула в стену, где она ударилась виском. Девочка добавила, что тренер иногда бьет других детей по ляжкам и рукам скакалкой или обручем, но не по лицу.

Отец девочки пошел к директору школы со снимком побоев ребенка и аудиозаписью. Руководство заведения обещало разобраться, но за месяц так и ничего не сделало, поэтом семья обратился к правозащитнику Лунькову, который предал делу огласки.

Ранее двукратная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева из РФ рассказала, как из нее лепили чемпионку. Тренер постоянно унижала ее после побед на чемпионате мира ради успеха на Олимпиаде.