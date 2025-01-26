Російський лікар видалив "спортсменці року" здоровий меніск

Спортсменка після цього поїхала відновлюватися до Ізраїлю

Головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер розповіла, що чемпіонці РФ Лалі Крамаренко лікарі видалили здоровий меніск замість травмованого. Вінер є прихильницею президента РФ Володимира Путіна.

Відповідний коментар Вінер наводить YouTube-канал Надії Стрілець. Додамо, що у 2024 році Крамаренко стала лауреатом Національної спортивної премії, що вручається міністерством спорту РФ, у номінації "Гордість Росії" як спортсменка року.

"Чому Лалі зробили операцію і їй видалили здоровий меніск? Там є два роги, один ріг був пошкоджений, а другий був чудовий. Так лікар, який робив операцію, видалив здоровий ріг. Вона зараз місяць пробула в Ізраїлі, робила там якісь відновлювальні процедури, але вже відрізане не відновиш. Це теж наші лікарі, не хочу називати прізвище. Я б таких лікарів позбавляла диплома", — сказала Вінер.

Виступ Крамаренко на чемпіонаті Росії

Раніше відома російська фігуристка Євгенія Медведєва розповіла, як у російській лікарні їй об спину гасили сигарети. У спортсменки захворіла спина і їй порадили звернутися до незвичайного фахівця.