Футболист сборной Украины продолжит карьеру в Англии: детали рекордного трансфера

Игрок будет играть во втором по значимости дивизионе Англии

В пятницу, 31 января, английский "Плимут Аргайл" из Чемпионшипа объявил о подписании центрального защитника австрийского ЛАСКа и сборной Украины Максима Таловерова. К слову, 24-летний центрбек помог национальной команде пробиться в плей-офф Лиги наций УЕФА за место в дивизионе А.

О переходе украинца в клуб из английского Чемпионшипа сообщает пресс-служба "Плимута". По информации источника, "Плимут" потратил рекордные деньги на украинца. Речь о 2 миллионах евро. Добавим, что контракт украинца с командой составляет 3,5 года.

"С тех пор, как я присоединился к "Аргайлу", я был открыт для того, чтобы мы проявили терпение и привлекли нужных игроков, которые могли бы помочь команде.

Мы считаем, что в лице Максима мы добились именно этого, поскольку он является лидером, который добавит команде высоту и физическую мощь, но он также хорош с мячом и техничен.

Самое главное, он хороший защитник и усилит наши возможности в оборонительном отделе команды. Я очень рад привести его в клуб и с нетерпением жду возможности поработать с ним", — заявил главный тренер "Аргайла" Мирон Муслич.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1), а в 6-м — победили албанцев (2:1). Таловеров принял участие в 3 матчах из шести.