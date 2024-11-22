Сборная Украины узнала имя соперника в плей-офф Лиги наций
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Сине-желтые пытаются подняться в классе
В пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги наций УЕФА. Сборная Украины благодаря победе над Албанией (2:1) получила шанс выйти в дивизион А.
За место в высшем дивизионе Лиги наций сборная Украины сыграет с Бельгией. Об этом сообщает "Телеграф".
Результаты жеребьевки Лиги наций
Матчи плей-офф в Лиге А:
Нидерланды — Испания
Португалия — Дания
Хорватия — Франция
Италия — Германия
Стыковые матчи между Лигами A/B:
Турция — Венгрия
Украина — Бельгия
Австрия — Сербия
Греция — Шотландия
Стыковые матчи между Лигами B/C:
Косово — Исландия
Болгария — Ирландия
Армения — Грузия
Словакия — Словения
Стыковые матчи между Лигами C/D:
Гибралтар — Латвия
Мальта — Люксембург
Когда пройдут матчи?
Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года.
Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня.
Стыковые матчи между Лигами C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года.
Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде сыграть в плей-офф за место в Лиге А.
Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).