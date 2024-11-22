Сборная Украины узнала имя соперника в плей-офф Лиги наций

Сине-желтые пытаются подняться в классе

В пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги наций УЕФА. Сборная Украины благодаря победе над Албанией (2:1) получила шанс выйти в дивизион А.

За место в высшем дивизионе Лиги наций сборная Украины сыграет с Бельгией. Об этом сообщает "Телеграф".

Результаты жеребьевки Лиги наций

Матчи плей-офф в Лиге А:

Нидерланды — Испания

Португалия — Дания

Хорватия — Франция

Италия — Германия

Стыковые матчи между Лигами A/B:

Турция — Венгрия

Украина — Бельгия

Австрия — Сербия

Греция — Шотландия

Стыковые матчи между Лигами B/C:

Косово — Исландия

Болгария — Ирландия

Армения — Грузия

Словакия — Словения

Стыковые матчи между Лигами C/D:

Гибралтар — Латвия

Мальта — Люксембург

Когда пройдут матчи?

Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня.

Стыковые матчи между Лигами C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года.

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде сыграть в плей-офф за место в Лиге А.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).